РИАМО - 25 фев. На портале «Узнай Москву» появились маршруты по Левобережному и Обручевскому районам, прогуляться по ним можно также в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Гид содержит подробные фотографии каждого объекта, также каждый пункт маршрута очень подробно описан.

«На портале «Узнай Москву» также опубликованы маршруты по Преображенскому, Куркину, Нагатинскому Затону, Отрадному и другим районам. Они раскрывают самобытность каждого уголка Москвы», — сказал куратор IT- проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Прогулка по району Левобережный включает 12 остановок и займет около 1,5 часа. Начинается маршрут от станции метро «Речной вокзал». Далее маршрут пролегает по Фестивальной улице, затем через парк Дружбы, а дальше онлайн-гид поведет в парк Северного речного вокзала.

Прогулка по Обручевскому району займет не более часа и включает в себя семь остановок. Начинается прогулка у усадьбы Воронцово. Там предлагается прогуляться по дубовой роще, по лабиринту из живой изгороди и камней Китайского сада, также во время прогулки можно будет оценить виды Итальянского сада. Далее маршрут пролегает через киноклуб «Эльдар», а заканчивается он на улице Саморы Машела.