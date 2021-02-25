РИАМО - 25 фев. В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и в подмосковном Жуковском задержано и отменено 26 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали шесть рейсов, в Домодедове – 12. По три рейса задержали и отменили в Шереметьеве.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, два рейса было отменено, задержек нет.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией посредством организации, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.

С утра в Московском регионе идет ледяной дождь.