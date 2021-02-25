РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Студенты Московского государственного областного университета приняли участие в Мытищинской лиге КВН, сообщается на сайте администрации горокруга.

24 февраля состоялось торжественное выступление квнщиков во Дворце молодежи. Это финал открытой Мытищинский лиги, в рамках которой выступило шесть команд из Мытищ и Москвы.

«Команды из Москвы: «Мастер Муси», «Пуля на вылет», «СП в квадрате», «Майами+Точка зрения», «БЕЗЕ» и единственная команда из Мытищ – ТугеZa, которую представляют студенты МГОУ. Оценивало выступление команд профессиональное жюри», - говорится в сообщении.

С приветственным словом выступили начальник управления культуры и молодежной политики горокруга Надежда Дедяева и руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия», депутат совета депутатов Мытищ Михаил Мурзаков.

«КВН – это очень интересная игра. В годы моей юности ездил в пионерский лагерь и играл там в КВН. Хочется пожелать ребятам всегда искрометного юмора, оставаться веселыми и находчивыми не только на сцене, но в жизни. Победы желаю нашей мытищинской команде. Очень хочется, чтобы ребята побеждали всегда. Желаю нашим ребятам ставить амбициозные цели и участвовать в конкурсах высокого уровня, например, в сочинском фестивале «КиВин», - сказал Мурзаков.

Он отметил, что подобные мероприятия проводятся в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».

Итоги игры будут опубликованы в ближайшее время в официальных аккаунтах Дворца молодежи. Новый сезон Мытищинской лиги уже совсем скоро – в апреле этого года.