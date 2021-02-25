РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Холодную воду отключили в четверг с 9:30 в ряде домов на трех улицах микрорайона Железнодорожный Балашихи, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

В связи с проведением работ по переключению абонентов микрорайона Железнодорожный во вновь построенный водопровод с 09:30 проводятся работы.

«Уважаемые жители! МУП «Балашихинский Водоканал» приостановил подачу холодного водоснабжения в микрорайоне Железнодорожный в домах на улицах: Октябрьская, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 29; Маяковского, 5/1, 5/2; Пролетарская, 2, 2/2. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.