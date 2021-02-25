РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Жители подмосковных Люберец могут задать вопросы по содержанию автомобильных дорог заместителю главы администрации муниципалитета Николаю Покацкому во время онлайн-встречи в четверг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые горожане! В четверг проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим вопросы содержания автомобильных дорог. Начало встречи в 18:30», - сказал Покацкий.

Свои вопросы можно направлять заранее на электронную почту: npokatsky@lubreg.ru, admluberdor@yandex.ru, озвучить по телефону: 8(495)559-44-00.

Ссылка на Zoom-конференцию. Идентификатор конференции: 859 8985 8534, код доступа: 1234.