РИАМО - 25 фев. Автомобилистам Подмосковья рекомендовали пересесть на общественный транспорт с личных машин из-за сильного ветра, тумана, гололеда, говорится в сообщении пресс-службы транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минувшей ночью выпало от 2 до 10 сантиметров снега, больше всего в северной части области.

«Сейчас в регионе туман, на юге — мокрый снег, который местами возможно перейдет в ледяной дождь, на дорогах местами возможен сильный гололед. Скорость ветра до 13 метров в секунду, а температура поднимется до минус 1 – плюс 4 градусов», - говорится в сообщении.

Дороги Подмосковья обрабатывают против гололеда, в уборке территорий задействованы свыше 3,3 тысячи единиц спецтехники и более 8,6 тысячи дорожных рабочих и дворников.

«Пожалуйста, минимизируйте поездки на личных автомобилях, будьте предельно внимательными за рулем. Не паркуйте транспорт рядом с деревьями и шаткими конструкциями, а также на проезжей части», - уточняется в материале.

Пешеходам посоветовали не ходить под деревьями и линиями электропередачи, ожидать транспорт следует строго на посадочных площадках, переходить улицы и железнодорожные пути нужно только в зонах пешеходных переходов.