РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 фев. Пробка длиной почти 9 километров образовалась на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе в четверг утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:00 в районе городского округа на шоссе Энтузиастов образовалась пробка длиной почти 8,97 километра. Движение затруднено от поворота на автостанцию Балашиха-3 до Владимирского тракта.

Помимо этого, сильный затор образовался на Щелковском шоссе от 25 километра до микрорайона Щитниково, на Носовихинском шоссе в сторону Москвы от микрорайона Керамик до Никольско-Архангельского проезда, а также на Леоновском шоссе от пересечения с Еловой улицей до станции Кучино.

Движение также затруднено на улице Советской в Балашихе от пересечения с Объездным шоссе до поворота на улицу Крупешина и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.