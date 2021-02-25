РИАМО - 25 фев. Столичные власти потратят 932 миллиона рублей на покупку, а также установку 316 мультимедийных экранов, оснащенных камерами с функцией распознавания лиц, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

Специальные мультимедийные экраны с камерами распознают быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания». Их установят на 85 станциях городского метрополитена. Работы планируют закончить уже в декабре. А победителя тендера по проведению этих работ определят 4 марта.

«В самом метро внедрение системы объясняют необходимостью дополнительного информирования пассажиров и трансляции рекламы», – говорится в сообщении.

В «Московском метрополитене» рассказали, что видеокамеры, которые разместятся в экранах, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

Власти Москвы уже полтора года развивают систему видеонаблюдения в метро. Так, в ноябре 2019 года мэрия заказала 258 серверов, 105 компьютеров и систему хранения данных суммарной емкостью девять петабайт на 1,2 миллиарда рублей.

В январе прошлого года объявили конкурс на 1,9 миллиарда рублей на поставку оборудования для системы распознавания лиц на транспорте. А в августе стало известно, что оператор сети Wi-Fi в метро «МаксимаТелеком» выиграл тендер стоимостью почти 1,4 миллиарда рублей на поставку 12 тысяч камер с функцией распознавания лиц.

Кроме того, весной транспортную карту «Тройку» планируют сделать персонализированной, а проход в метро будет возможен по биометрии лица через систему распознавания лиц, которая ранее использовалась для отслеживания и задержания злоумышленников.

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