РИАМО - 25 фев. На столичном портале «Активный гражданин» началось голосование об установке памятника на Лубянской площади, москвичи будут выбирать из фигур Александра Невского и Феликса Дзержинского, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пройти опрос можно по ссылке.

«С инициативой узнать мнение горожан об установке монумента на Лубянке выступила Общественная палата города Москвы. В разное время площадь украшали различные архитектурные формы — фонтан, памятник, временные композиции», - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, так как она является знаковым для столицы местом. На площади будет уместна вертикальная композиция.

Жители столицы смогут выбрать, кому из двух исторических деятелей лучше поставить памятник.

В начале февраля блогеры, журналисты и писатели подписали обращение о возвращении памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Монумент убрали оттуда в 1991 году по решению мэра столицы Гавриила Попова.

Кроме памятников Александру Невскому и Феликсу Дзержинскому эксперты предлагали вернуть на площадь фонтан скульптора Ивана Витали. Он находился на Лубянке до 1934 года, потом его разобрали и установили в Нескучном саду.