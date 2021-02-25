РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Свыше 4,5 тысячи человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в больнице №1 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Более 4 500 человек вакцинировались от Covid-19 в Красногорский городской больнице №1», - говорится в сообщении.

В подразделениях первой горбольницы вакцинироваться от Covid-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») можно в поликлинике на улице Карбышева, дом 4 и в филиале «Октябрьская» - улица Октябрьская, дом 17.

«С целью недопущения образования очередей администрация поликлиник просит приходить на вакцинацию исключительно по записи», - добавляется в материале.

Кроме того, привиться без записи можно в любой день с 11:00 до 20:00 в ТРК «VEGAS Крокус Сити».

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На вакцинацию приглашаются все граждане старше 18 лет.

Противопоказаниями к вакцинации являются аллергические реакции, ОРВИ, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.

«Вакцинация будет проведена только после осмотра терапевтом», - подчеркивается в материале.

Также Красногорская городская больница №1 выезжает на вакцинацию от Covid-19 на предприятия. Чтобы организовать выезд мобильной бригады на предприятие, можно подать заявку на электронную почту kgb1-covid-19@yandex.ru с указанием названия организации, количества желающих привиться, а также ФИО ответственного лица и телефона для связи. Также можно обратиться в отдел содействия здравоохранению администрации горокртуга Красногорска: 8(495)563-44-37.

Вакцинация проводится по системе ОМС.