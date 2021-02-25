РИАМО - 25 фев. Бульвар Братьев Весниных на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» в Москве построят в три этапа, первый из которых планируется завершить в следующем году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На первом этапе строительства будет благоустроена территория площадью более 10 тысяч квадратных метров.

«Первые 210 метров c обширным озеленением планируют сдать уже в следующем году. Здесь сохранят уже растущие липы, клены и тополя и добавят к ним рябины и яблони. Кроме того, сделают цветники более чем из 15 тысяч растений», — сказал главный архитектор Москвы, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что бульвар станет центром досуговой и деловой части нового московского квартала.

По его совам, на бульваре Братьев Весниных Здесь создадут арт-объекты, появится филиал санкт-петербургского музея «Эрмитаж», а еще возведут современное жилье с интересной архитектурой.

В рамках первого этапа строительства сделают зоны отдыха, велопарковки, замостят дорожки и поставят много скамеек.

На данный момент на месте бывшей промзоны «ЗИЛ» создается жилой район с парками, школами, поликлиникой, спортивным кластером, площадками для отдыха и творчества. На его территории уже построили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, Ледовый дворец, причал с 150-метровым амфитеатром, станции метро и МЦК.