РИАМО - 25 фев. Бульвар Братьев Весниных на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» в Москве построят в три этапа, первый из которых планируется завершить в следующем году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
На первом этапе строительства будет благоустроена территория площадью более 10 тысяч квадратных метров.
Он уточнил, что бульвар станет центром досуговой и деловой части нового московского квартала.
По его совам, на бульваре Братьев Весниных Здесь создадут арт-объекты, появится филиал санкт-петербургского музея «Эрмитаж», а еще возведут современное жилье с интересной архитектурой.
В рамках первого этапа строительства сделают зоны отдыха, велопарковки, замостят дорожки и поставят много скамеек.
На данный момент на месте бывшей промзоны «ЗИЛ» создается жилой район с парками, школами, поликлиникой, спортивным кластером, площадками для отдыха и творчества. На его территории уже построили Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, Ледовый дворец, причал с 150-метровым амфитеатром, станции метро и МЦК.
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