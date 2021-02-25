РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Глава Подольска Николай Пестов вручил почетные знаки «За верность Подольску» гендиректору студии «Военфильм» Игорю Угольникову, режиссеру фильма «Подольские курсанты» Вадиму Шмелеву и депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске 24 февраля прошел открытый кинопоказ фильма «Подольские курсанты» в кинотеатре Silver Sinema в новом торгово-развлекательном комплексе «Кварц» для ветеранов, почетных жителей округа и активистов. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

«Глубокого обращения к теме подвига Подольских курсантов в нашей стране практически не было, и уже в новом, 21-веке, по инициативе депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, руководителя студии «Военфильм» Игоря Угольникова и его команды это произошло. Итогом стал фильм «Подольские курсанты», - сказал Пестов.

Он добавил, что в Подольске, в городе, откуда отправились курсанты на Ильинский рубеж, должен был состояться предпремьерный показ. Однако противоэпидемиологические мероприятия этого не позволили сделать. Но мы смогли это сделать 24 февраля.

«Позвольте мне вручить почетный знак «Добро и милосердие» студии «Военфильм», а также почетные знаки «За верность Подольску» Угольникову, Фетисову и режиссеру фильма Вадиму Шмелеву», - отметил глава.

По словам Угольникова, фильм вышел на экраны в пик пандемии, и не все смогли его посмотреть. 24 февраля в Подольске провели открытый кинопоказ для горожан, которые смогли также увидеть актеров и создателей кинокартины.

«Фильм максимально достоверный. Отмечу, что после выхода картины я не получал ни одного негативного отзыва. Мне бы очень хотелось, чтобы 5 октября, когда будет 85-летие подвига Подольских курсантов, мы вновь смогли бы показать фильм на больших экранах. Кстати, фильм будет показан 9 мая на 1 канале», - отметил Угольников.