РИАМО - 25 фев. Более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей построят за шесть лет на арендованных у столицы участках, будет возведено восемь новых предприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в 2020 году город предоставил без торгов семь участков в аренду под МаИП (масштабный инвестиционный проект - ред.) для строительства семи промышленных объектов. В эти проекты планируется инвестировать более 27 миллиардов рублей, на них будет создано 9,7 тысячи рабочих мест», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Еще один участок выделили инвестору в текущем году.

По словам главы департамента городского имущества столицы Максима Гамана, в число тех, кому город выделил землю, вошли производство по изготовлению хлебобулочных изделий, которое построят рядом с деревней Орлово, и обувная фабрика, которая появится на улице Подольских курсантов.

Земля предоставляется инвесторам по минимальной цене при условии, что взамен будет построено экономически значимое для Москвы предприятие.