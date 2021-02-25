РИАМО - 25 фев. Более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей построят за шесть лет на арендованных у столицы участках, будет возведено восемь новых предприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Еще один участок выделили инвестору в текущем году.
По словам главы департамента городского имущества столицы Максима Гамана, в число тех, кому город выделил землю, вошли производство по изготовлению хлебобулочных изделий, которое построят рядом с деревней Орлово, и обувная фабрика, которая появится на улице Подольских курсантов.
Земля предоставляется инвесторам по минимальной цене при условии, что взамен будет построено экономически значимое для Москвы предприятие.
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