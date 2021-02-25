РИАМО - 25 фев. Новый сезон образовательный программы «Знание. ВДНХ» стартует в Москве, она будет состоят из нескольких тематических циклов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Среди них — литературно-просветительский цикл «Легкое дыхание» о самых известных рассказах про любовь, написанных русскими классиками, «Кибергорода: как видеоигры переосмысляют архитектуру и градостроительство» и многие другие», - говорится в сообщении.

Первое мероприятие нового сезона пройдет 2 марта в 19:00. Зрителям предлагается посетить встречу, посвященную произведению «Легкое дыхание» писателя и поэта Ивана Бунина. Мероприятие состоится в лектории павильона «Рабочий и колхозница».

4 марта в 19:00 зрителям прочитают лекцию «Роль пространства в кибергородах» о сюжетах и монтаже видеоигр и устройстве виртуального мира.

В это же время 5 марта все желающие смогут посетить лекцию «Основы античной философии» в лектории павильона «Рабочий и колхозница».

А 6 марта в 16:00 в центре «Космонавтика и авиация» покажут культовый фильм «Солярис». Показ пройдет в конгресс-зале павильона № 34 «Космос».

На все мероприятия необходима предварительная регистрация.