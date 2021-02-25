РИАМО - 25 фев. За прошедшую ночь в столице выпало около 7 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы февраля, в Подмосковье осадков было чуть меньше, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ночью в Москве и Подмосковье прошел снегопад. Утром он сменился ледяным дождем.

«На ВДНХ за ночь предварительно выпало 7 миллиметров осадков. При месячной норме осадков в 36 миллиметров - это около 20%», - сказала Позднякова.

Она уточнила, что основная часть осадков выпала в мегаполисе, в Московской области их выпало чуть меньше.

Также в четверг в регионе ожидаются снег с дождем, температура повысится до плюс 1-3 градусов, прогнозируется гололедица.