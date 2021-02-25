РИАМО - 25 фев. Сотрудники полиции столицы задержали мошенников, которые представлялись электриками, повреждали электроприборы и с помощью угроз заставляли собственников квартир соглашаться на услуги их фирмы по ремонту, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В настоящее время организатор группы заключен под стражу, еще семь участников группы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«На сегодняшний день сотрудниками полиции установлены обстоятельства 14 эпизодов противоправной деятельности. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, которые впоследствии были соединены в одно производство», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уроженцем Магаданской области были зарегистрированы две фирмы, названия которых созвучны с наименованием организации, являющейся поставщиком электроэнергии на территории Московского региона.

Сообщники работали по схеме, которую отработали заранее, а именно подыскивали собственников квартир, в основном пожилого возраста, приходили к ним, представлялись работниками энергетической компании и сообщали о неисправности оборудования, установленного в электрощите на общеквартирной площадке.

В негодность приборы приводили сами злоумышленники. Если кто-то из граждан отказывался от установки, лжеэлектрики грозили штрафными санкциями. Работа злоумышленников оценивалась от 6 до 21 тысячи рублей за услугу, это многократно превышает среднюю рыночную стоимость.

Специалисты провели обыски в офисах организаций и по местам проживания фигурантов данного дела. Были изъяты документация, деньги, электронная база с персональными данными возможных потерпевших. В числе находок есть и спецодежда, бейджи и удостоверения установленного образца.