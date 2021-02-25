РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске прошла встреча представителей власти с жителями по проблеме пробок в микрорайоне Восточный (Цемянка), там планируют комплекс мер, в том числе скорректировать работу светофора, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Встреча по проблеме пробок в микрорайоне Восточный прошла вечером 24 февраля возле АО «Подольское ППЖТ». На предприятие идет большой поток фур с грузом, также они перевозят контейнеры по железной дороге, а переезд и светофоры влияют на трафик. Во встрече приняли участие представители ППЖТ, депутат района Сергей Кулев, член общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов, представители администрации округа, жители.

«Для решения проблемы микрорайона Восточный с единственным заездом и выездом на Цементном проезде нужен комплексный подход. ППЖТ может скоординировать проезд фур и график железнодорожного переезда с часами пик на дорогах; сделать еще один подъезд со стороны Художественного проезда. ГИБДД предложим установить знак, что стоянка большегрузов запрещена на всем проезде; увеличить на светофоре время выезда транспорта на проспект Юных Ленинцев», - сказал Кулев.

По словам сотрудника администрации округа, власти планируют создать дополнительную полосу для поворота на выезде и расширить Цементный проезд, этот вопрос рассмотрят весной. В 2021-2024 году министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья будет проектировать Восточный обход Подольска. С проспекта Юных Ленинцев для перехода на проспект Ленина построят эстакаду. Сделают бессветофорное движение до Военкомата по программе строительства автомобильной дороги «Подход к городу Подольску» 2021-2024 года. ППЖТ получили согласование на создание еще одной площадки для уменьшения грузовых потоков.

«На встречу пришло около 50 жителей, но проблема касается 4,5 тысячи проживающих здесь. АО «Подольское ППЖТ» является крупнейшим в России. С 2007 года оно более чем в 10 раз увеличило объемы перевозок. Так, в 2020 году через его территорию прошли 223 тысячи контейнеров, это примерно 25 в час. Рядом находятся еще более 30 предприятий плюс склады», - сказал Мухамеджанов.

Он отметил, что со временем объем перевозок будет только расти, при этом транспортная доступность района ухудшаться. До строительства Восточного обхода еще несколько лет, а меры уже нужно принимать. Поэтому жителей пригласили на встречу с руководством ППЖТ, администрацией округа, депутатами и общественниками 12 марта в 18:00 в ДК «Плещеево».