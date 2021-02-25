РИАМО - 25 фев. В столице благодаря использованию современного оборудования почти вдвое увеличилось количество малоинвазивных операций за пять лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты московских клиник все чаще проводят малоинвазивные операции, способствующие быстрому восстановлению и позволяющие пациентам меньше времени проводить в стационаре. За последние несколько лет количество таких операций увеличилось до 72,5% — это почти вдвое больше, чем в 2015 году», — сказал главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин.

Он отметил, что такие операции позволяют снизить риск для здоровья пациентов, а также сильно уменьшить сроки госпитализации и реабилитации.

В прошлом году врачи-хирурги и врачи-эндоскописты клиник мегаполиса оказали медпомощь более чем 200 тысячам больных, а также выполнили свыше 170 тысяч хирургических и эндоскопических операций.

Такие результаты достигнуты в городе, несмотря на снижение количества плановых операций из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В последние три месяца в большинстве стационаров столицы количество операций вернулось на прежний уровень.

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