РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Пробка в 7 баллов образовалась на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от поворота на деревню Поздняково до МКАД. На карте этот участок обозначен желтым. В сторону области пробка от ТРЦ «Рига Молл» до МКАД. По оценке сервиса «Яндекс.Карты», пробки в округе составляют 7 баллов.

Также заторы образовались на Волоколамском шоссе. Затруднено движение к МКАД в районе Павшинской поймы, Опалихи, станции Нахабино.

Пробки образовались на Путилковском шоссе в обе стороны.