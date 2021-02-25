РИАМО - 25 фев. В служебном помещении столичного ТЦ «Афимолл Сити» произошло возгорание минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Ночью 25 февраля на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в служебном помещении торгового центра», – говорится в сообщении.

На место ЧП выехали пожарные расчеты. В настоящее время пожар потушен, пострадавших нет.

Площадь пожара составила два квадратных метра.