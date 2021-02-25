РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Спасатели из Подольска освободили собаку в аэропорту Домодедово, которая кусала зубами клетку во время перелета и застряла в прутьях мордой, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника 214-й пожарно-спасательной части Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Дмитрий Лизнев.

24 февраля смене спасателей пожарно-спасательной части № 214 Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» пришлось заменить процедуру заступления в суточное дежурство на срочный выезд в аэропорт Домодедово. Там случилось ЧП с породистой собакой, прилетевшей с хозяйкой из Италии. Зубами нижней челюсти она застряла в металлической сетке переноски для животных. Самостоятельно освободиться животное не смогло.

«Тревожный сигнал в диспетчерскую части поступил с центрального пункта пожарной связи (ЦППС) ПСЧ-58 в 08:04. Через минуту старший смены Иван Менков, спасатель Рустам Якупов и спасатель-водитель Алексей Наумов были уже в пути. Время до аэропорта на аварийно-спасательной машине заняло 35 минут. Благодаря профессиональным действиям спасателей все манипуляции по деблокировке собаки заняли не более пяти минут», ‒ сказал Лизнев.

Спасатели постарались не причинять боли животному и очень аккуратно работали гидравлическим аварийно-спасательным инструментом Weber, когда перекусывали проволоку клетки. Осмотр животного сотрудниками ветеринарный службы аэропорта увечий от спасательной операции не выявил. Зубы питомца не пострадали, только от проволоки остались ссадины на деснах.

«Освобожденное животное спасатели передали хозяйке, которая утопила любимца в слезах и объятьях. Надеемся, раны на деснах от клетки у него заживут, как на собаке», ‒ добавил Лизнев.