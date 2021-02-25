РИАМО - 25 фев. После ледяного дождя утром в четверг на автомобилях и сугробах в некоторых районах Москвы и области образовалась ледяная корка, передают корреспонденты РИАМО.

Минувшей ночью в регионе прошел снегопад. Утром он сменился ледяным дождем.

В подмосковных Химках на припаркованных автомобилях с утра наблюдается ледяная корка. Автолюбители, которые не подняли на ночь дворники у машин, пытаются оторвать от стекол прилипшие механизмы.

Один из водителей, вооружившись маленьким молотком, пытается разбить затвердевший за несколько дней сугроб и освободить свою машину для выезда.

В столичном районе Строгино легкая ледяная корка покрыла сугробы во дворах. Дворовая территория и подходы к остановкам общественного транспорта, метро уже расчищены дворниками и коммунальной техникой. В районе Коммунарка также наблюдается ледяная корка на поверхностях.

В четверг днем в столице температура повысится до плюс 1-3 градусов, в Московской области ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов. Также прогнозируется туман.