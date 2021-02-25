РИАМО - 25 фев. Загруженность дорог Москвы достигла 8 баллов из 10 возможных, самые большие пробки наблюдаются на МКАД и Третьем транспортном кольце, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Также транспортом перегружены Садовое кольцо, Дмитровское шоссе, Валаамская улица, Ленинградское шоссе, проспект Маршала Жукова, шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект.

В центре столицы пробки отмечаются на улице Новый Арбат, Якиманском проезде, улице Большая Полянка, Яузской улице.

До 11 часов в столице дорожная ситуация будет сложная, затем ожидается ослабление до 6 баллов.