РИАМО - 25 фев. На московском портале «Наш город» появились новые темы в категории «Государственные учреждения», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Изменения касаются учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения, а также поликлиник. Теперь москвичи могут оставить сообщение о повреждениях лестницы, ограждения или забора на территориях социально значимых учреждений»,- говорится в сообщении.

Сообщить о проблемах можно в специальных темах «Повреждение лестницы на территории учреждения» и «Повреждение ограждения/забора на территории учреждения».

Для того, чтобы сообщить о проблеме нужно зарегистрироваться или авторизоваться через www.mos.ru на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении «Наш город». Там нужно описать проблему или приложить фотографию. В течение восьми рабочих дней проблему либо решат, либо сообщат о датах ее решения.