РИАМО - 25 фев. В столице утром в четверг на улицах и магистралях образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Минувшей ночью в городе прошел снегопад, утром он сменился ледяным дождем. На дорогах образовалась ледяная корка.

Заторы отмечаются на востоке, севере, юго-западе, юге и юго-востоке МКАД, Третьем транспортном кольце (особенно пересечения с Ленинградским проспектом), Садовом кольце (особенно около станции метро «Октябрьская»).

В центре наблюдаются пробки на Гончарной набережной, улице Серафимовича, Москворецкой набережной, Большом Каменном мосту, Тверском бульваре.

После 9 часов в городе прогнозируются 6 баллов, в 12 часов – 5 баллов.