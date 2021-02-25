РИАМО - 25 фев. В вечерний час пик на столичных дорогах могут образоваться 9-балльные пробки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в центр затруднено здесь: Щелковское шоссе, Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов», – говорится в сообщении

Пробки наблюдаются на Третьем транспортом кольце в районе Тульской эстакады (внутренняя сторона), на 32-м и 46-м километрах МКАД на внутренней стороне.

Нормальное движение транспорта отмечается на Кутузовском и Ленинградском проспектах, а также на Звенигородском шоссе.