РИАМО - 25 фев. По техническим причинам городские трамваи №12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра задерживаются на шоссе Энтузиастов в районе станции метро «Авиамоторная», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Маршруты временно изменены», – говорится в сообщении.

В настоящее время вместо трамваев на шоссе Энтузиастов работают автобусы.

Горожан и гостей мегаполиса попросили быть внимательными при выборе маршрута.