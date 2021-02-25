РИАМО - 25 фев. В «Московской электронной школе» появились порядка 1,2 тысячи новых онлайн-заданий для самопроверки знаний учеников второго-одиннадцатого классов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Онлайн-тренажеры для самодиагностики в МЭШ — это один из самых востребованных разделов, в котором ученики могут проверить свои знания по любому предмету и понять, на что следует обратить больше внимания, в том числе и при подготовке к экзаменам. На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего на сайте доступно более 5,3 тысячи тренажеров для школьников.

Самыми популярными являются задания для самопроверки по математике, их запустили более 600 тысяч раз, по химии (более 240 тысяч запусков), по русскому (более 500 тысяч запусков) и английскому языкам (порядка 250 тысяч).

Все задания на сайте имеют разный уровень сложности. Есть стартовые задания, базовые, профильные и олимпиадные.

Для доступа к заданиям нужно зайти в библиотеку МЭШ в раздел «Самодиагностика», указать параллель и желаемую тему.