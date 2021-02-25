РИАМО - 25 фев. С февраля 2020 года жители столицы свыше 40 тысяч раз пополнили транспортную карту «Тройка» с помощью сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Через данный сервис оплатить проездной можно очень быстро. Не нужно каждый раз вводить данные банковской и транспортной карт. Они сохраняются и при пополнении отображаются автоматически.

«Сервис «Мои платежи» стал еще одним онлайн-способом для быстрого пополнения «Тройки». С переводом функции в платежный сервис этот процесс на портале mos.ru стал еще удобнее и проще для жителей», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

В среднем каждый пользователь перечисляет на билет «Кошелек» транспортной карты свыше 400 рублей ежемесячно.

Воспользоваться услугой пополнения проездного можно на официальном сайте мэра столицы в разделах «Популярное» и «Транспорт». Для операции потребуется ввести номер «Тройки» и сумму платежа.

После онлайн-пополнения проездного нужно активировать платеж при помощи желтых информационных терминалов на станциях столичной подземки или в автоматах по продаже билетов. Возможность активировать платеж самостоятельно есть у пользователей смартфонов с системой Android. Для этого им понадобится установить приложение «Метро Москвы».

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