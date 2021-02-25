РИАМО - 25 фев. На первом этаже пассажирского терминала международного аэропорта Домодедово начал работать информационный центр для туристов, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Инфоцентр будет открыт ежедневно с 09:00 до 21:00.

«Сотрудники нового информационного центра — опытные экскурсоводы. Они готовы проконсультировать туристов на русском и английском языках. Если понадобится, помогут составить индивидуальный маршрут по Москве, приобрести билеты для посещения культурных площадок и городских достопримечательностей», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Кроме того, туристов познакомят с цифровым сервисом Russpass, который российская столица развивает вместе с регионами страны. С его помощью можно найти много возможностей для путешествий. Сервис помогает купить билеты на самолет или поезд, в театр, музей, забронировать гостиницу или столик в ресторане, посмотреть видеоэкскурсии и многое другое.

В турцентре в воздушной гавани есть сенсорная панель, с помощью которой путешественники в несколько кликов смогут выяснить расположение и график работы интересующих их музеев, площадок, а еще почитать их описание.

На экран панели также можно вывести карту с авторскими маршрутами, достопримечательностями и самыми интересными местами мегаполиса.

Также любой желающий может взять карту города с собой. В инфоцентре есть карты в формате А3 и складном карманном. Путешественники смогут взять с собой тематические брошюры.

«Для гостей столицы Москва начинается с аэропорта. Предоставить возможность получить информацию о значимых событиях, подобрать маршруты с учетом интереса, подсказать, как лучше распределить время, чтобы узнать все самое интересное о городе, — отличная идея комитета по туризму города», — отметила PR-директор аэропорта Дарья Коршунова.

Она добавила, что воздушная гавань поддерживает инициативы, которые направлены на изучение истории и культуры города. В частности в Домодедове организуют тематические выставки и различные мероприятия.

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