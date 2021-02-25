РИАМО - 25 фев. В четверг в столице пасмурно, идет ледяной дождь, а температура воздуха составляет минус 8,9 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня погодные условия в столичном регионе будут определяться теплым сектором северо-атлантического циклона, поэтому сохранится пасмурная погода коротко временные осадки в разной фазе, вероятны гололедные явление и очаговая туманность с ухудшением видимости», – отметил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что западный северо-западный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Синоптик уточнил, что повышение температуры в столице произойдет днем, ожидается от плюс 1 до плюс 3 градусов. В Подмосковье прогнозируется от минус 1 до плюс 4 градусов.

Давление в регионе будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба.

По его словам, в Московском регионе прогнозируется туман.