РИАМО - 24 фев. Коптевский районный суд вынес приговор 24-летнему Сергею Медведеву, который был пьян и сбил насмерть трех человек на севере столицы в 2019 году, его приговорили к 11 годам колонии, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Медведев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вез на переднем сиденье технически неисправного автомобиля Mazda пассажира. На повышенной скорости он не заметил, как заехал на тротуар, и сбил троих пешеходов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения, от которых скончались на месте. Пассажир автомобиля получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью», - говорится в сообщении.

Обвиняемый признал вину. Суд приговорил Медведева к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.