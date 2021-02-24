РИАМО - 24 фев. Администрация городского округа Лосино-Петровский ищет исполнителя работ по капитальному ремонту средней школы имени Марченко в рабочем поселке Свердловский в текущем году, говорится в сообщении комитета по конкурентной политике Московской области.
«Опубликована закупка на выполнение проектной документации и капитального ремонта Свердловской средней школы имени Марченко в городском округе Лосино-Петровский», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.
Здание находится по адресу: городской округ Лосино-Петровский, рабочий поселок Свердловский, Набережная улица, дом 5.
Ремонт выполнят в рамках нацпроекта «Образование» и государственной программы «Образование Подмосковья» за счет средств области и округа.
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