РИАМО - 24 фев. Администрация городского округа Лосино-Петровский ищет исполнителя работ по капитальному ремонту средней школы имени Марченко в рабочем поселке Свердловский в текущем году, говорится в сообщении комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение проектной документации и капитального ремонта Свердловской средней школы имени Марченко в городском округе Лосино-Петровский», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Здание находится по адресу: городской округ Лосино-Петровский, рабочий поселок Свердловский, Набережная улица, дом 5.

Ремонт выполнят в рамках нацпроекта «Образование» и государственной программы «Образование Подмосковья» за счет средств области и округа.