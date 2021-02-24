РИАМО - 24 фев. В Московской области задержали подозреваемых в дистанционном мошенничестве, в полицию обратилась жительница городского округа Дзержинский, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Девушка позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. По словам звонившего, неизвестные оформили кредит на ее имя через личный кабинет и, якобы, по этому поводу ведомство обратилось в полицию.

«Через несколько минут на мобильный телефон заявительницы позвонил сообщник, сказав, что он является сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что поступило заявление от представителей кредитной организации и по данному факту полицейские проводят проверку», - говорится в сообщении.

Затем преступники позвонили потерпевшей вновь и объяснили, что для аннулирования задолженности ей необходимо оформить кредит в другом банке, а полученные деньги поместить на безопасный счет.

Желая сберечь накопления, заявительница согласилась с условиями мошенников и отправила на указанный ими счет 200 тысяч рублей. Преступники перестали выходить на связь.

В настоящее время подозреваемые задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

«Специалисты ГУРБ ведут ежедневный мониторинг новых видов мошенничества, в том числе, появляющихся и в других регионах», - отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности области Роман Каратаев.