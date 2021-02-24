РИАМО - 24 фев. С водителями в Московской области проводят инструктажи о том, что детей без билета запрещено высаживать из общественного транспорта, так как это может угрожать их жизни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В среду президент РФ подписал поправки, которые запрещают принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет без билета, которые едут без сопровождения взрослых. В общественном транспорте Подмосковья запрет на высадку безбилетных детей без сопровождения взрослого действует с 2017 года.

«Этот вопрос уже много лет являлся камнем преткновения для многих перевозчиков. Очень важно, что Госдума поддержала проект о запрете высаживать детей-безбилетников. В 2017 году по стране прокатилась череда случаев, когда детей без билета высаживали из транспорта, и они фактически оказывались в опасных для жизни обстоятельствах», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она отметила, что крупнейший перевозчик региона «Мострансавто», а затем и другие перевозчики региона приняли внутреннее решение — не высаживать безбилетных детей, которые ехали без сопровождения взрослых. Каждый случай высадки детей детально разбирается и принимаются соответствующие меры.

В Московской области с водителями постоянно проводят инструктажи о запрете высаживать детей из автобусов. В том случае, если ребенок не может оплатить проезд, его везут до нужной остановки, а если на линии в это время работают контролирующие органы, сотрудник предупреждает инспектора о том, что в салоне находится ребенок без билета.

В «Мострансавто» каждый случай, связанный с высадкой детей из автобуса, разбирается, и принимаются различные меры, исходя из обстоятельств случившегося, вплоть до увольнения водителей.

Также были случаи, когда пассажиры обращались с жалобой на водителя, высадившего ребенка, а после проверки оказывалось, что это был уже совершеннолетний, который для своих родителей, по понятным причинам, остается ребенком.

«Еще был случай, когда школьник пожаловался родителям, что его высадили из автобуса, и поэтому он не приехал в школу. Оказалось, что ребенок вышел практически на следующей остановке от дома и пошел играть в компьютерные игры», - добавляется в материале.

Гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов отметил, что ущерб, понесенный перевозчиком, минимален по сравнению с возможной угрозой здоровью, а иногда и жизни ребенка.

«У нас более 1,2 тысячи маршрутов по всей Московской области и некоторые из них очень длительные, например, «Москва — Коломна». Поэтому родителям необходимо контролировать баланс ученических карт «Стрелка», а также заботиться о документах, подтверждающих возможность льготного проезда и возраст ребенка», - добавил Мурашов.

Минтранс Подмосковья призывает родителей не забывать о контроле баланса ученических транспортных карт, а также пояснить своим детям правила проезда в общественном транспорте. Согласно новому закону, принятому Госдумой РФ, контролеры будут вправе требовать от пассажиров документы, удостоверяющие личность, если у них появятся сомнения при определении возраста.