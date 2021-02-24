РИАМО - 24 фев. В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» подмосковные театры в 2021 году получат почти 50 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«За четыре года – с 2017 по 2020 год – в проектах «Театры малых городов» и «Театр – детям», входящих в федеральный проект «Культура малой Родины», приняли участие 16 муниципальных театров из 13 городских округов Московской области и три государственных театра», - говорится в сообщении.

На эти средства поставлено 166 премьерных спектаклей, закуплено оборудование для укрепления материально-технической базы.

За этот период общий объем финансирования составил 275,1 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составили 169,2 миллиона рублей, средства бюджета Московской области – 105,9 миллиона рублей.

За активное участие в федеральном проекте «Культура малой Родины» все 19 подмосковных театров награждены почетными дипломами.

В 2021 году на проект «Театры малых городов» выделили 29,7 миллиона рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 16 миллиона рублей, деньги из бюджета Московской области – 13,7 миллиона рублей.

На проект «Театр – детям» выделено 18,1 миллиона рублей. Из федерального бюджета направили 9,8 миллиона рублей, еще 8,3 миллиона поступило из регионального бюджета.