РИАМО - 24 фев. В Щелкове перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемые в нарушении правил безопасности при опиловке дерева, которое упало и травмировало женщину, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении мастера муниципального бюджетного учреждения и дворника», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 октября 2020 года при опиловке дерева на парковке застряла пила. Пока ее извлекали, дерево упало и зацепило проходящую рядом женщину. Ей оказали помощь на месте происшествия.

Следователи допросили свидетелей и осмотрели место инцидента. Помимо этого, была назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.