РИАМО - 24 фев. В образовательном комплексе «Техноград» на территории столичной ВДНХ начал работать кластер обучения промышленным технологиям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В нем могут заниматься: студенты профильных столичных вузов, работающие специалисты, которым надо повысить квалификацию или переобучиться», - написал Собянин 6на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что там можно обучиться автоматизации технологических процессов, гидравлике, пневматике, мехатронике и многим другим направлениям.

«В чем плюс «Технограда»? Мы установили там самое современное оборудование. Многие московские предприятия сейчас переоснащаются, для работы с новой техникой им надо переобучить персонал, и «Техноград» хорошо для этого подходит. А студенты учатся сразу на реальном производственном оборудовании», - отметил Собянин.

Как уточняется на официальном сейте мэра города, первыми в «Технограде» начали заниматься суденты Московского политехнического университета и Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.