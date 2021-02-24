РИАМО - 24 фев. Инспекторы обнаружили и предписали устранить 1518 нарушений уборки снега в Подмосковье с 12 по 23 февраля, когда в регион пришли снегопады, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«С 12 по 23 февраля инспекторами <...> проверен ход зимней уборки на 5237 различных объектах в Подмосковье. По предписаниям инспекторов устранено 1518 фактов несвоевременной уборки снега и наледи», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Также жилищники обработали противогололедными реагентами остановки общественного транспорта, лестницы, областные и муниципальные дороги.

Большой объем работ пришелся на очистку детских площадок от снега.