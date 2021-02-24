РИАМО - 24 фев. Здание средней школы в поселке Биокомбината в городском округе Лосино-Петровский планируют капитально отремонтировать в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение проектной документации и капитального ремонта Биокомбинатовской средней школы в городском округе Лосино-Петровский», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Школа находится по адресу: городской округ Лосино-Петровский, поселок Биокомбината, строение 43.

Проектно-изыскательные работы и ремонт осуществляются в рамках национального проекта «Образование». Школа включена государственную программу «Образование Подмосковья», поэтому работы будут финансироваться из регионального и муниципального бюджетов.