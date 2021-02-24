РИАМО - 24 фев. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что мутации вирусов — это естественное для них состояние, и Covid-19 не является исключением, так как он не очень активно мутирует, то современные вакцины эффективны против него, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мутации происходят постоянно, но чтобы им закрепиться, вызвать устойчивую разновидность вируса, им надо пройти тот самый «естественный отбор», — уточнил Мясников.

Он добавил, что вирус сейчас должен становиться менее агрессивным и эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться. Коронавирусу необходим «хозяин», поэтому инфекция не может стать смертельной, иначе она лишит себя «среды обитания».

Доктор подчеркнул, что регулярные вакцинации в мире станут частью современных реалий. Всего в России было зафиксировано 4 200 902 случая коронавируса, скончались 84 430 заболевших, врачи вылечили 3 751 562 пациента.

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Текстовая трансляция

24 ФЕВРАЛЯ

- Доктор Мясников оценил влияние вакцин от Covid-19 на мутации инфекции. Он подчеркнул, что регулярные вакцинации в мире станут частью современных реалий.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.