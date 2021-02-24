РИАМО - 24 фев. Нежилое двухэтажное здание вместе с прилегающим земельным участком продается в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Двухэтажное нежилое здание 1958 года постройки площадью 820,1 квадратного метра находится на участке площадью 1729 квадратных метров по адресу: рабочий поселок Селятино, дом 2.

«Территория не огорожена и имеет свободный доступ, имеет прямоугольную форму. Объект аукциона окружен среднеэтажной жилой застройкой. Плотность застройки района расположения объекта очень высокая», - говорится в сообщении.

Торги пройдут в электронном виде на площадке «РТС-тендер» под номером процедуры 41690. Стартовая цена лота составляет 12,2 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 16 апреля 2021 года.