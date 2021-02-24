РИАМО - 24 фев. В этом году в столице планируют запустить новый вид транспорта – перевозки по требованию, через приложение пассажиры смогут заказать микроавтобус, проложить маршрут до нужного места, рассчитать время и оплатить проезд, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«После того, как мы рассказали о проекте перевозок по требованию, вы задали нам в бот много вопросов о деталях его работы», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться перевозкой по требованию, необходимо сообщить приложению свое местоположение. Затем оно найдет ближайшую остановку автобуса, которая находится не далее 500 метров от пассажира.

Новый сервис будет показывать не только время прибытия транспорта, но и время до конечной точки. Далее пользователь соглашается либо оказывается от поездки и, в случае первого, оплачивает проезд банковской картой через приложение.

Удобство создается и посредством отслеживания времени поездки, которое меняется, но не превышает изначально указанное. Поездка на этом виде столичного транспорта будет заканчиваться на выбранной пассажиром остановке.

Департамент просит отправлять оставшиеся вопросы или предложения по совершенствованию удобства и комфорта «транспорта по требованию» в его бот: @to_deptrans_bot.