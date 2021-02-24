РИАМО - 24 фев. На территории Подмосковья во второй половине ночи и утром 25 февраля пройдет сильный снег, с 4 до 10 часов утра прогнозируется гололед, на дорогах сильная гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Также будет дуть ветер со скоростью до 13 метров в секунду, на западе Подмосковья ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега.

«При сильном снеге будьте осторожны, <...> обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач», - говорится в сообщении.

Автолюбителям следует отложить поездки на личной машине или быть очень внимательными на дороге в непогоду. Пешеходам нужно соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и нахождении вблизи них.

При порывистом ветре следует поставить автомобиль в гараж или припарковать вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций. Пешеходам на улице необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.