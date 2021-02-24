РИАМО - 24 фев. Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении экс-следователя из Подольска и троих соучастников, они угоняли автомобили, сообщается на сайте ведомства.

«В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), пункта «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), части 3 статьи 30, подпункта «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина, являясь должностным лицом в Подольске, с соучастниками разработала преступную схему, по которой они похищали транспортные средства.

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.