РИАМО - 24 фев. Во второй половине ночи и утром 25 февраля на территории столицы прогнозируется сильный снег, с 5 до 10 часов утра ожидается гололед, на дорогах сильная гололедица, горожанам следует быть осторожнее, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
«Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, (нужно -ред.) быть предельно внимательными, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов и перестроений», - говорится в сообщении.
Из-за непогоды водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам на улице во время метели, а еще при сильных порывах ветра следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Также горожанам рекомендовали не оставлять детей без присмотра.
В случае необходимости следует позвонить по номерам телефона: 101 или 112.
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