РИАМО - 24 фев. Отделение выездной паллиативной помощи открылось в здании поликлиники в районе Черемушки на юго-западе столицы, оно будет обслуживать несколько районов, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Штаб 17-го по счету отделения в Москве находится в здании городской поликлиники №22 (филиал №3) по адресу: Большая Черемушкинская улица, дом 6А. Отделение будет обслуживать районы столицы: Академический, Даниловский, Донской, Зюзино, Коньково, Котловка, Черемушки, Замоскворечье, Нагорный, Гагаринский и Обручевский.

«Наша задача — повысить доступность паллиативной помощи и создать максимально комфортные условия пациенту на дому. Специалисты отделения призваны не только купировать тягостные симптомы, но и содействовать в обеспечении пациентов средствами реабилитации, и медицинскими изделиями с учетом показаний», - сказала главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Татьяна Кравченко.

Она добавила, что службы выявляют пациентов, которые нуждаются в оказании помощи. Этим занимается социальный отдел центра паллиативной помощи.

Открытие нового отделения позволит направлять пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, под контроль выездной службы в максимально короткие сроки. В некоторых случаях пациенты могут обращаться самостоятельно.