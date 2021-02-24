РИАМО - 24 фев. Подмосковные спасатели совместно с речной инспекцией измерили толщину льда на 62 водоемах региона, на 15 из них она меньше 7 сантиметров, лед может проломиться, если на него выйти, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Толщина льда варьируется от 0 до 60 сантиметров, при этом средняя толщина составляет 35 сантиметров. Несмотря на значительное понижение температуры воздуха в регионе, продолжают вызывать опасность водоемы, где толщина льда менее 7 сантиметров», - говорится в сообщении.

Хуже всего лед замерзает на реках. Специалисты выявили тонки лед на реках: Лопасня в Чехове, Ока в Кашире, Серпухове, Коломне, Луховицах и Ступине, Коломенка в Коломне, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском.

Также опасный лед выявили реке Клязьме в Орехово-Зуеве, Яузе в Мытищах, Вохонке в Павловском Посаде, Пахре в Подольске, Волге в Дубне и на реке Нерской в Воскресенске.

Среди озер опасность представляют: озеро Светлое и озеро Островное в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале, Егорьевская группа озер в Егорьевске, а также карьер Юбилейный в Электростали.

В мероприятиях по замеру льда участвовали 346 человек. Спасатели также напомнили рыбакам и местным жителям о правилах поведения на льду.

Когда ждать ослабления морозов в Московском регионе>>