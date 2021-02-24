РИАМО - 24 фев. В Главгосстройнадзоре подвели итоги работы с новыми обращениям, на прошлой неделе специалисты ответили на 173 вопроса, которые поступили в Единый центр управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В основном жителей волновали вопросы исполнения обязательств по ДДУ (договор долевого участия – ред.) (39), информирования о ходе строительства (36), незаконного строительства (31), содержания строительной площадки (11)», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Из 173 обращений – 32 поступили с портала «Добродел». Наиболее активными оказались жители Люберец, Балашихи и Ленинского городского округа.