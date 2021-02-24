РИАМО – 24 фев. Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева рассказала, что только специалист поможет правильно выбрать зубную щетку, также следует пользоваться ультразвуковой зубной щеткой и ирригатором, сообщает Nation News.

«Я бы обратила внимание на ультразвуковые инструменты — там несколько насадок, разные режимы, их можно использовать и для чистки языка. Еще обязательно рекомендую пользоваться ирригатором», — добавила Балакирева​.​

Она отметила, что некоторым пациентам следует использовать более жесткую щетку, потому что у них плохо очищается налет, а некоторым — наоборот, мягкую, потому что кровоточат десна.

«Все зависит от ситуации полости рта у человека», — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что маленьким детям правильнее всего покупать обычные зубные щетки. А детям постарше – электрические, так как они лучше снимают налет и очищают зубки.

Ирригатор смывает струей воды все бактерии даже из труднодоступных мест полости рта.​